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Не мог смириться с войной. О чем писал свою последнюю песню Кузьма Скрябин

Он ценил общение с родными, не забывал сделать короткий звонок своим друзьям, пока ехал по дороге на концерт и наведаться к маме с папой. У него всегда было множество идей и мало времени. Так жил Кузьма Скрябин и вот уже 5 лет, как его нет с нами. Спеша, он писал тексты новых песен прямо за рулем. И хотя было много водительского опыта, именно в машине, которая стала едва ли не вторым домом певца, его сердце и остановилось.

Огромная поддержка людей дала родителям Кузьмы силы жить дальше. Именно для поклонников сына Ольга Михайловна выдала сразу три книги о Кузьме и группа Скрябин. Вместе с отцом они организовывают концерты, в которых звучат песни их Андрея. Хотят создать музыкальный фестиваль. Все это чтобы не иметь времени впадать в отчаяние. Детали в сюжете Кристины Величанской.

Напомним, Факты ICTV писали про пять песен Скрябина, которые звучат до сих пор.

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