У Черкасах створили мурал до дня народження Андрія Кузьменка

До дня народження Андрія Кузьменка у Черкасах створили мурал із портретом співака. Автори ідеї – подружжя, яке мріяло так прикрасити стіну свого будинку.

Взяли дозвіл у дружини Кузьми, узгодили із міськими службами, звернулися до друзів у соцмережах. Охочих допомогти відгукнулося чимало.

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Черкащани скидалися грішми та інструментами, сусіди виходили самі штукатурити, боротися з чагарниками біля будинку.

Тепер тут висадять берези і створять клумби. Впоралися майже за тиждень, художник працював до пізньої ночі. Відкриття заплановане на 17 серпня о 18.00.

День народження Кузьми

17 серпня народився легендарний український співак Кузьма Скрябін. Сьогодні вокалісту виповнилося б 52 роки.

Андрій Вікторович Кузьменко народився в місті Самбір, Львівської області.

Його мати – викладач музики, їй у 2012 році Кузьма присвятив пісню Мамо. Батько Кузьми працював все життя на хімічних підприємствах інженером.

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