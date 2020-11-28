В Чугуеве ОСМД за государственные средства улучшают дома и строят садики

Утеплиться, установить видеокамеры, освещение, детские площадки на миллионы гривен, реально оплатив при этом копейки. Под Харьковом городок Чугуев одно из лидеров создания ОСМД и привлечения государственных и международных средств на реформу жилищного фонда. Сейчас там из почти двух сотен многоэтажек, половина сама себе хозяева.

Каждому жителю теплопункт обошелся в копейки.

Потому что это проект фонда энергоэффективности, с почти полмиллиона гривен, которые потрачены на материалы и работу. 60% вернул сам фонд, 20% дал Чугуевский городской совет, и остальные компенсировала область.

Уже из другого проекта, областного — получили деньги на видеокамеры в подъездах и на улицах и обустройства забора. По программе ЕС/ПРООН в подъездах заменили окна. В целом за четыре с половиной года привлекли 2 млн 300 тыс. грн инвестиций. И в планах новый проект — полное утепление дома.

Дома ОСМД заменили канализацию, электричество, оплачивают труд дворника, бухгалтера и председателя ОСМД — сами решают, что важнее и контролируют каждую копейку. И это тот случай, когда мэрия способствует жилищной реформе.

Чугуевский городской совет в хорошем смысле слова называют грантоедом. За последние пять лет городские ОСМД приняли участие почти четырех десятках проектов, как государственных, так и международных. 62 ОСМД воспользовались так называемыми теплыми кредитам.

Мини-ОСМД в Черкассах

В Черкассах действует одно из самых маленьких в Украине ОСМД. В нем всего восемь квартир, но свой дом с трещинами и дырявой крышей за пять лет жители утеплили и капитально отремонтировали.

Мини-ОСМД удалось сделать то, о чем мечтают, но не могут воплотить некоторые крупные объединения совладельцев.