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Мини-ОСМД в Черкассах: как работает и где берут деньги

В Черкассах действует одно из самых маленьких в Украине ОСМД. В нем всего восемь квартир, но свой дом с трещинами и дырявой крышей за пять лет жители утеплили и капитально отремонтировали.

Мини-ОСМД удалось сделать то, о чем мечтают, но не могут воплотить некоторые крупные объединения совладельцев.

Сначала бюджет нового ОСМД Веселка составлял менее тысячи гривен. На воплощение серьезных проектов приходится брать кредиты. Соответственно меняется и квартплата.

На мотивацию людей быть хозяевами в собственном доме понадобилось два года. Однако теперь здесь активно используют возможности государственной и местной программ поддержки ОСМД и даже экономят.

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Руководство ОСМД работает на волонтерских началах – без зарплаты, ведь все ради своего же блага.

А вчера Факты ICTV писали, что в Черкассах два десятка ОСМД не успевают к зиме завершить ремонты. Городская программа их поддержки затормозила. Обещанные властью почти 22 млн грн выделены только на бумаге.

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