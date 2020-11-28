У Чугуєві ОСББ за державні кошти покращують домівки та будують садочки

Утеплитися, встановити відеокамери, освітлення, дитячі майданчики на мільйони гривень, реально сплативши при цьому копійки. Поблизу Харкова містечко Чугуїв одне з лідерів створення ОСББ і залучення державних і міжнародних коштів на реформу житлового фонду. Нині там з майже двох сотень багатоповерхівок, половина сама собі господарі.

Кожному мешканцю теплопункт обійшовся в копійки.

Бо це проект фонду енергоефективності, з майже півмільйона грн, які витрачені на матеріали і роботу. 60% повернув сам фонд, 20% дала Чугуївська міська рада, і решту компенсувала область.

Вже з іншого проекту, обласного – отримали гроші на відеокамери у під`їздах та вулицях і облаштування паркану. За програмою ЄС/ПРООН в під`їздах замінили вікна. В цілому за чотири з половиною роки залучили 2 млн 300 тис. грн інвестицій. І в планах новий проект – повне утеплення будинку.

Будинки ОСББ замінили каналізацію, електрику, оплачують працю двірника, бухгалтера та голови ОСББ – самі вирішують, що важливіше і контролюють кожну копійку. І це той випадок, коли мерія сприяє житловій реформі.

Чугуївську міську раду в хорошому сенсі слова називають грантоїдом. За останні п`ять років міські ОСББ взяли участь у майже чотирьох десятках проектів, як державних, так і міжнародних. 62 ОСББ скористалися так званими теплими кредитами.

Міні-ОСББ у Черкасах

У Черкасах діє одне з найменших в Україні ОСББ. У ньому лише вісім квартир, але свій будинок з тріщинами і дірявим дахом за п’ять років жителі утеплили та капітально відремонтували.

Міні-ОСББ вдалося зробити те, про що мріють, але не можуть втілити деякі великі об’єднання співвласників.

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