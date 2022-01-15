В десятке лучших в мире: как украинцы разрабатывали шоу для здания Бурдж-Халифа

К грандиозному шоу на самом высоком здании мира Бурдж-Халифа были прикованы взгляды тысяч людей, а запись представления просмотрели миллионы по всему миру. И всю эту красоту создали в Украине. Разработкой проекта занимались специалисты компании Magic Innovations.

Через два месяца работ, дизайнеры и художники перебрали несколько сотен эскизов. Работа кипела вплоть до 31 декабря и с окончательными правками все отправили в последний момент – в пять утра.

Разработчики рассказывают, что арабские заказчики были требовательными, но работа проделана вместе была не напрасной. Ведь проекция насколько понравилась в ОАЭ, что ее решили транслировать еще несколько дней после праздника.

Кроме представления на здании Бурдж-Халифа украинцы занимались созданием проектов для Формулы-1, Олимпийских игр, Евровидения и украшали монумент Родины-Матери в Киеве.

Каждое такое шоу – это кропотливая работа нескольких десятков специалистов – художников, дизанеров, программистов.

– Мы не просто делаем, какие-то шоу и делаем красиво. Мы всегда решаем какую-либо задачу заказчика. Кому надо подчеркнуть инновационность, кому донести главную идею или обратить внимание на качество изменения в компании и так далее, — говорит исполнительный директор Magic Innovation Светлана Билык.

Награды за лучшие эффекты, рекорды, самые большие инсталляции, победы на международных фестивалях — работу украинцев ценят, ведь найти такой уровень мастерства даже на международной арене сложно.

– Когда мы начинали выходить на другие рынки, то были уверены, что отстаем по каким-то технологиям. Но на самом деле мы намного опережаем наших конкурентов в Америке, Европе, Эмиратах, – говорит основатель Magic Innovations Остап Хитрук.

Сейчас украинская компания входит в топ-10 мировых мультимедийных студий.

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