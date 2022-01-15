У десятці найкращих у світі: як українці розробляли шоу для будівлі Бурдж-Халіфа

До грандіозного шоу на найвищій будівлі світу Бурдж-Халіфа були прикуті погляди тисяч людей, а запис вистави переглянули мільйони по всьому світу. І всю цю красу створили в Україні. Розробкою проекту займалися спеціалісти компанії Magic Innovations.

За два місяці праці дизайнери та художники перебрали кілька сотень ескізів. Робота кипіла аж до 31 грудня і з остаточними правками все відправили в останній момент – аж о п’ятій ранку.

Розробники розповідають, що арабські замовники були вимогливими, але робота зроблена разом була не даремною. Адже проекція наскільки сподобалася в ОАЕ, що її вирішили транслювати ще кілька днів після свята.

Окрім вистави на будівлі Бурдж-Халіфа, українці займалися створенням проектів для Формули-1, Олімпійських ігор, Євробачення та прикрашали монумент Батьківщини-матері у Києві.

Кожне таке шоу – це кропітка робота кількох десятків фахівців – художників, дизанерів, програмістів.

– Ми не просто робимо, якісь шоу і робимо красиво. Ми завжди розв’язуємо якусь задачу замовника. Комусь треба підкреслити інноваційність, комусь донести головну ідею або звернути увагу на якість зміни у компанії і так далі, – каже виконавчий директор Magic Innovation Світлана Білик.

Нагороди за найкращі ефекти, рекорди, найбільші інсталяції, перемоги на міжнародних фестивалях – роботу українців цінують, адже знайти такий рівень майстерності навіть на міжнародній арені важко.

– Коли ми починали виходити на інші ринки, то були впевнені, що відстаємо по якихось технологіям. Але насправді ми набагато випереджаємо наших конкурентів в Америці, Європі, Еміратах, – каже засновник Magic Innovations Остап Хитрук.

Зараз українська компанія входить у топ-10 світових мультимедійних студій.

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