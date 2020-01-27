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В Днепре разработали биорастворимые пакеты для мусора

Днепровская компания первой в Украине создала пакеты для мусора, которые полностью разлагаются. Изготовлены они по европейским стандартам и на 100% без полиэтилена. В компании говорят, что все это для того, чтобы снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Первая партия биопакетов уже поступила в продажу в супермаркеты. Товар имеет своих покупателей, и это несмотря на то, что их стоимость в 2,5 раза выше обычных полиэтиленовые пакеты. Экологические биопакеты с приятным ореховым запахом производят по европейским стандартам из специальных гранул, которые является миксом из пяти компонентов. Детали в сюжете Кристины Венгеляускайте.

Напомним, украинцам придется искать альтернативу полиэтиленовым пакетам. Их хотят запретить, а за распространение штрафовать от 1,7 тыс. грн до 8,5 тыс. грн. Законопроект уже принят в первом чтении.

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