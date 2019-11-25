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Факты / Видео / Украина

Людей штрафовать не будут: когда запретят и чем заменят полиэтиленовые пакеты

Украинцам придется искать альтернативу полиэтиленовым пакетам. Их хотят запретить, а за распространение штрафовать от 1700 грн до 8500 грн. Законопроект уже принят в первом чтении.

Некоторые маркеты уже проводили эксперименты по отказу, а практически во всех сетях, можно вместо пакета приобрести экологическую многоразовую продуктовую сумку.

Пакеты запретят продавать в магазинах, киосках, на рынках и в ресторанах. Хотя есть и исключения.

Как исключение останутся сверхлегкие пакеты толщиной менее 15 микрон, которые используются как первичная упаковка для рыбы, мяса и продуктов из них.

За невыполнение – штрафовать будут не людей, а магазины и рестораны – от 1700 до девяти тыс. грн.

Разрешены будут сверхпрочные пакеты, которые можно использовать несколько раз и те, что изготовлены из растительных материалов, например, из крахмала. Подобные очень распространены за рубежом. Хотя и цена одного такого там примерно 2 грн.

Читайте: День без полиэтилена: топ-5 причин отказаться от пластика

Есть практика, когда пакеты не запрещают, а взимают больший налог. Или существенно поднимают их цену. Однако как ни крути, украинским производителям придется подстраиваться.

Если инициативу примут и во втором чтении, запрет начнет действовать с 2022 года.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина чуть ли не единственная страна в Европе, которая до сих пор не внедрила обязательный экологический мониторинг.

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