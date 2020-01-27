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У Дніпрі розробили біорозчинні пакети для сміття

Дніпровська компанія першою в Україні створила пакети для сміття, які повністю розкладаються. Вироблені вони за європейськими стандартами та на 100% без поліетилену. В компанії кажуть, що все це для того аби знизити рівень забруднення навколишнього середовища.

Перша партія біопакетів вже надійшла у продаж до супермаркетів. Товар має своїх покупців, і це попри те, що їхня вартість у 2,5 рази вища за звичайні поліетиленові пакети. Екологічні біопакети з приємним горіховим запахом виробляють за європейськими стандартами із спеціальних гранул, що є міксом із п’яти компонентів. Деталі у сюжеті Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, українцям доведеться шукати альтернативу поліетиленовим пакетам. Їх хочуть заборонити, а за поширення штрафувати від 1,7 тис. грн до 8,5 тис. грн. Законопроект уже ухвалили в першому читанні.

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