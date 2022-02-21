В Днепре трое полицейских провалились под лед, спасая рыбалку

В Днепре под лед провалились сразу пять человек. Первым под воду пошел рыбак. Трое полицейских бросились и его спасали, но провалились и сами.

Инцидент произошел около 15:00 в воскресенье неподалеку от улицы Набережная Победы.

Людей пытался вытащить очевидец, но в полусотне метров от берега и он ушел под воду. Чтобы вытащить всех приехало с десяток спасателей. К сожалению, рыбак умер, остальных удалось спасти.

— Во время проведения спасательных работ было спасено пять человек — полицейские и один рыбак, он был передан в карету скорой помощи для проведения реанимации, но к сожалению его не удалось спасти, — рассказал старший помощник начальника смены по оперативному реагированию ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Денис Михеев.

По данным ГСЧС, один полицейский находился на расстоянии почти 70 метров от берега, остальные двое и местный мужчина – около 40 метров.

На месте трагического инцидента работало 13 бойцов личного состава и пять единиц техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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