В Днепре на проспекте Александра Поля пятеро спасателей снимали кольцо с пальца 21-летнего мужчины.
К работникам ГСЧС житель Днепра обратился, потому что не смог справиться с кольцом самостоятельно.
Спасатели, прибыв на вызов, выяснили, что палец мужчины отек.
Чтобы помочь мужчине, специалисты ГСЧС разрезали кольцо с помощью инструмента для резки металла.
Напомним, что в начале февраля волынских спасателей вызвали в один из многоквартирных домов на улице Винниченко в Луцке, потому что двухлетний мальчик случайно застрял в чугунной батарее.
ГСЧС удалось освободить малыша без применения спецоборудования, иначе бы ребенка обожгла горячая вода.
Ряд аналогичных случаев в Украине произошел и весной 2021 года.
11 апреля в Киевскую городскую клиническую больницу №3 вызвали спасателей, потому что медики не смогли снять гайку, которую мужчина надел на свой половой орган.
На следующий день в столице женщина засунула пальцы в блендер.
В тот же день в Смеле Черкасской области спасателям пришлось разрезать детские качели, в которых застряла 23-летняя девушка.
28 апреля в Павлограде Днепропетровской области в качалях головой застряла 10-летняя девочка.