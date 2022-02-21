В Днепре на проспекте Александра Поля пятеро спасателей снимали кольцо с пальца 21-летнего мужчины.

К работникам ГСЧС житель Днепра обратился, потому что не смог справиться с кольцом самостоятельно.

Спасатели, прибыв на вызов, выяснили, что палец мужчины отек.

Чтобы помочь мужчине, специалисты ГСЧС разрезали кольцо с помощью инструмента для резки металла.

Напомним, что в начале февраля волынских спасателей вызвали в один из многоквартирных домов на улице Винниченко в Луцке, потому что двухлетний мальчик случайно застрял в чугунной батарее.

ГСЧС удалось освободить малыша без применения спецоборудования, иначе бы ребенка обожгла горячая вода.

В Днепре пятеро спасателей снимали кольцо с пальца мужчины / 3 фотографии

Ряд аналогичных случаев в Украине произошел и весной 2021 года.

11 апреля в Киевскую городскую клиническую больницу №3 вызвали спасателей, потому что медики не смогли снять гайку, которую мужчина надел на свой половой орган.

На следующий день в столице женщина засунула пальцы в блендер.

В тот же день в Смеле Черкасской области спасателям пришлось разрезать детские качели, в которых застряла 23-летняя девушка.

28 апреля в Павлограде Днепропетровской области в качалях головой застряла 10-летняя девочка.