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У Дніпрі троє поліцейських провалилися під кригу, рятуючи рибалку

Анастасія Мазур Ведуча програми Факти

У Дніпрі під кригу провалилися одразу п’ятеро людей. Першим під воду пішов рибалка. Троє поліцейських кинулися його рятували, але провалилися й самі.

Інцидент трапився близько 15:00 у неділю поблизу вулиці Набережна Перемоги.

Людей намагався витягти очевидець, але за півсотні метрів від берега і він пішов під воду. Аби дістати всіх приїхало з десяток рятувальників. На жаль, рибалка помер, решту вдалося врятувати.

— Під час проведення рятувальних робіт було врятовано п’ять осіб – поліцейські та один рибалка, його було передано до карети швидкої допомоги для проведення реанімації, але на жаль його не вдалося врятувати, – розповів старший помічник начальника зміни з оперативного реагування ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області Денис Міхєєв.

За даними ДСНС, один поліцейський перебував на відстані майже 70 метрів від берега, решта двоє і місцевий чоловік – близько 40 метрів.

На місці трагічного інциденту працювали 13 бійців особового складу та п’ять одиниць техніки ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

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