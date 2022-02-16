В Днепре европейские дипломаты выступили в поддержку Украины в День единения

Члены наблюдательного совета Ялтинской Европейской Стратегии впервые приехали в Днепр. Символично – в День Единения – Виктор Пинчук и ряд европейских дипломатов – членов совета директоров ЕС – встретились с жителями промышленного региона.

На фоне обострения геополитической ситуации влиятельные международные политики заверили, что будут защищать интересы Украины. А пожелания и мнения украинцев передадут европейским лидерам уже в этот четверг на Мюнхенской конференции безопасности, где уже в пятый раз пройдет традиционный Украинский ланч, организованный Фондом Виктора Пинчука.

Такого мощного международного десанта в Днепре не было давно. В промышленное и аэрокосмическое сердце Украины впервые прибыли члены наблюдательного совета Ялтинской Европейской Стратегии.

График пребывания у них очень насыщен – встречи со студентами и стипендиатами программы Завтра UA Фонда Виктора Пинчука, городскими руководителями и рабочими мощного промышленного гиганта.

Это мероприятие – еще одно свидетельство уникальной поддержки миром Украины на фоне российской агрессии, заверила бывшая президент Эстонии.

– Мы здесь, с вами! Весь мир говорит о потенциальном начале войны и российской агрессии – и это та причина, почему мы здесь стоим сегодня! Мы готовы продолжать наше дипломатическое сотрудничество и поддерживать Украину в ее праве на выбор и свободу! Я надеюсь, что эта ситуация разрешится мирно, в рамках дипломатии и международного права, — сказала экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Уже более 15 лет Ялтинская Европейская стратегия выступает инициатором диалога ведущих мировых политиков, экономистов, финансистов и ученых о глобальных вызовах и угрозах, и роли в них Украины.

Участники встречи в Днепре в очередной раз подчеркнули: несмотря на агрессивные настроения Кремля, во что бы то ни стало будут защищать интересы нашего государства.

– Я, к сожалению, думаю, что даже если не будет трагического сценария, Кремль и Путин все равно будут работать так, чтобы вся Украина была в зоне его интересов. Время будет очень сложным, необходима международная консолидация. Украинцы должны чувствовать поддержку всего цивилизационного мира. Украинская самоидентификация сейчас гораздо сильнее, чем 30 лет назад. И сейчас к этому надо добавить объединение народа – именно это и поможет решить проблемы в этот трудный момент, – сказал экс-президент Польши, председатель правления YES Александр Квасьневский.

Сегодня Днепр – один из главных форпостов Украины. Здесь, в 200 км от линии фронта, не останавливают свои производства мощные промышленные предприятия, укрепляющие экономику страны. Здесь живут многие, кто защищал и защищает государство на передовой.

– Наш мощный месседж – мы все должны защищать нашу цивилизацию от этого ужасного постсоветского режима. У нас достаточно международных рычагов, чтобы создавать это давление. И я верю, что все дружественные к нам страны имеют достаточно для этого сил. И мы благодарим их за такую ​​невероятную поддержку. Но украинцы должны защищать себя сами, и для этого у нас мощная армия. Наши вооруженные силы намного сильнее, чем были в 14 году, в начале войны, – сказал военнослужащий Павел Хазан.

Тем временем основатель группы EastOne Виктор Пинчук сообщил, что за три десятилетия своей независимости Украина доказала всему миру, что она действительно европейское государство, уважающее свободу и достоинство и ныне борющееся за европейские ценности.

– Поэтому Украина рассчитывает на поддержку Запада в важных реформах, и ожидает инвестиций, которые помогут укрепить нашу экономику. В то же время социально ответственный бизнес не прекращает своих инвестиций в отечественную промышленность, а наоборот, в эти сложные времена увеличивает их объемы, – сказал он.

По словам Пинчука, очень важно показать всему миру, что украинский бизнес есть только в Украине.

– Это – единственная наша Родина, это то, что для нас важно, то место, куда мы инвестируем, и то место, за которое мы будем сражаться. Мы продолжаем инвестировать в Украину – мы верим, что здесь все будет хорошо. За последние полтора месяца наша группа проинвестировала в государство более 1,5 млрд грн. Если мы инвестируем – мы верим, – подчеркнул Виктор Пинчук.

Уже в эти выходные в Мюнхене состоится конференция безопасности. Там члены наблюдательного совета YES и озвучат все пожелания и мнения жителей восточного региона международному сообществу. Там уже традиционно – в пятый раз – при поддержке Фонда Виктора Пинчука и YES пройдет Украинский ланч.

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