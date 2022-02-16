Кальюлайд призвала не забывать, что Украина не “на пороге войны”, а воюет уже 8-й год

Мир не должен забывать, что Украина и Россия не находятся “на пороге возможной войны”, а воюют уже восьмой год. Об этом заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках Совета Ялтинской европейской стратегии (YES) в Днепре 16 февраля.

– Весь мир говорит о потенциальном начале войны, но это не правда. Сейчас идет восьмой год войны. И это еще одна причина, почему мы стоим тут сейчас: чтобы напомнить миру об этом, – подчеркнула она.

Кальюлайд заявила, что Эстония все еще надеется, что Россия пойдет на деэскалацию и такая возможность все еще существует.

– Только Россия может способствовать этому, потому что больше никто не эскалировал ситуацию. Это должно быть их решение. Мы будем продолжать свою дипломатическую работу и будем всегда стоять за право Украины выбирать партнеров свободно. Я надеюсь, у этой ситуации найдется мирное решение, которое будет базироваться на международном законодательстве. Иначе будет очень много грустных семей не только в Украине, но и в России, – сообщила экс-президент Эстонии.

Она добавила, что в случае войны международная безопасность “содрогнется, а возможно – и разрушится”.