Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Кальюлайд призвала не забывать, что Украина не “на пороге войны”, а воюет уже 8-й год

Анастасия Гевко редактор ленты
Керсті Кальюлайд

Мир не должен забывать, что Украина и Россия не находятся “на пороге возможной войны”, а воюют уже восьмой год. Об этом заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках Совета Ялтинской европейской стратегии (YES) в Днепре 16 февраля.

– Весь мир говорит о потенциальном начале войны, но это не правда. Сейчас идет восьмой год войны. И это еще одна причина, почему мы стоим тут сейчас: чтобы напомнить миру об этом, – подчеркнула она.

Кальюлайд заявила, что Эстония все еще надеется, что Россия пойдет на деэскалацию и такая возможность все еще существует. 

– Только Россия может способствовать этому, потому что больше никто не эскалировал ситуацию. Это должно быть их решение. Мы будем продолжать свою дипломатическую работу и будем всегда стоять за право Украины выбирать партнеров свободно. Я надеюсь, у этой ситуации найдется мирное решение, которое будет базироваться на международном законодательстве. Иначе будет очень много грустных семей не только в Украине, но и в России, – сообщила экс-президент Эстонии.

Она добавила, что в случае войны международная безопасность “содрогнется, а возможно – и разрушится”. 

– Украина стоит за нас всех – мир, демократию и закон, – и мы будем стоять за нее. Слава Украине! – сказала Керсти Кальюлайд.

Читайте
Как выбрать направление движения в случае военного вторжения - совет разведчика

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка