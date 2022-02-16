У Дніпрі європейські дипломати виступили на підтримку України у День єднання

Члени наглядової ради Ялтинської Європейської Стратегії вперше приїхали до Дніпра. Символічно – у День Єднання – Віктор Пінчук та низка європейських дипломатів – членів ради директорів ЄС – зустрілися з жителями промислового регіону.

На тлі загострення геополітичної ситуації впливові міжнародні політики запевнили, що захищатимуть інтереси України. А побажання та думки українців передадуть європейським лідерам вже цього четверга на Мюнхенській конференції безпеки, де вже вп’яте пройде традиційний Український ланч, організований Фондом Віктора Пінчука.

Такого потужного міжнародного десанту у Дніпрі не було давно. У промислове та аерокосмічне серце України вперше прибули члени наглядової ради Ялтинської Європейської Стратегії.

Графік перебування у них дуже насичений – зустрічі зі студентами та стипендіатами програми Завтра UA фонду Віктора Пінчука, міськими керівниками та робітниками потужного промислового гіганта.

Цей захід – ще одне свідчення унікальної підтримки світом України на тлі російської агресії, запевнила колишня президентка Естонії.

– Ми тут, із вами! Весь світ говорить про потенційний початок війни та російську агресію – і це та причина, чому ми тут стоїмо сьогодні! Ми готові продовжувати нашу дипломатичну співпрацю та підтримувати Україну у її праві на вибір та свободу! Сподіваюся, що ця ситуація вирішиться мирно, в межах дипломатії та міжнародного права, – сказала експрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Вже понад 15 років Ялтинська Європейська стратегія виступає ініціатором діалогу провідних світових політиків, економістів, фінансистів та науковців про глобальні виклики й загрози та роль у них України.

Учасники зустрічі в Дніпрі вкотре наголосили: незважаючи на агресивні настрої Кремля, будь-що захищатимуть інтереси нашої держави.

– Я, на жаль, думаю, що навіть якщо не буде трагічного сценарію, Кремль та Путін все одно працюватимуть так, щоб вся Україна була у зоні його інтересів. Час буде дуже складним, потрібна міжнародна консолідація. Українці мають відчувати підтримку всього цивілізаційного світу. Українська самоідентифікація зараз набагато сильніша, ніж 30 років тому. І зараз до цього треба додати об’єднання народу – саме це й допоможе вирішити проблеми у цей скрутний момент, – сказав експрезидент Польщі, голова правління YES Олександр Кваснєвський.

Сьогодні Дніпро – один із головних форпостів України. Тут, за 200 км від лінії фронту, не зупиняють свої виробництва потужні промислові підприємства, які зміцнюють економіку країни. Тут живе багато з тих, хто захищав і захищає державу на передовій.

– Наш потужний меседж – ми всі маємо захищати нашу цивілізацію від цього жахливого пострадянського режиму. У нас достатньо міжнародних важелів, щоби створювати цей тиск. І я вірю, що всі дружні до нас країни мають достатньо сили для цього. І ми дякуємо їм за таку неймовірну підтримку. Але українці мають захищати себе самі, і для цього ми маємо потужну армію. Наші збройні сили набагато сильніші, ніж були у 14 році, на початку війни, – сказав військовослужбовець Павло Хазан.

Тим часом засновник EastOne Віктор Пінчук повідомив, що за три десятиліття своєї незалежності Україна довела всьому світу, що вона справді європейська держава, яка поважає свободу та гідність і нині бореться за європейські цінності.

– Тому Україна розраховує на підтримку Заходу у важливих реформах, та очікує на інвестицій, які допоможуть зміцнити нашу економіку. Водночас соціально відповідальний бізнес не припиняє своїх інвестицій у вітчизняну промисловість, а навпаки, у ці складні часи збільшує їхні обсяги, – сказав він.

За словами Пінчука, дуже важливо показати усьому світові, що український бізнес є лише в Україні.

– Це – єдина наша Батьківщина, це те, що для нас важливо, те місце, куди ми інвестуємо, і те місце, за яке ми боротимемося. Ми продовжуємо інвестувати в Україну – ми віримо, що тут усе буде гаразд. За останні півтора місяці наша група проінвестувала у державу понад 1,5 млрд грн. Якщо ми інвестуємо – ми віримо, – наголосив Віктор Пінчук.

Вже цими вихідними в Мюнхені відбудеться конференція безпеки. Там члени наглядової ради YES озвучать усі побажання та думки жителів східного регіону міжнародній спільноті. Там уже традиційно – вп’яте – за підтримки Фонду Віктора Пінчука та YES пройде Український ланч.

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