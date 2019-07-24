Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

В Домбровском карьере под Калушем участились оползни – чем это грозит

На Прикарпатье под Калушем в Домбровском карьере активизировались оползни. Это очень опасно. Берег начал стремительно рушиться после дождей, которые заливали Ивано-Франковщину последние месяцы. А сам карьер интенсивно и неконтролируемо самозатапливался.

Почти полвека калийные удобрения там добывали открытым способом, 18 лет назад производство приостановили. Из-за нехватки средств прекратили впоследствии и откачивать воду из горных полостей. Если не изменить ситуацию, то размер карьера будет увеличиваться, ныне площадь водоема – более 50 га. Но самая большая опасность в том, что рапа с карьера уже начала вымываться наружу. Засолено сотни гектаров земель.

ЧитайтеНа склоне строили террасу: что стало причиной оползня на одесском пляже

Некоторые дачи – всего в нескольких сотнях метров от карьера. Люди хоть и имеют скважины, годами воду берут из местной реки. Похожая ситуация в соседних селах. Экологических мероприятий не проводят уже годами. Денег не хватает даже на мониторинг ситуации. И только в прошлом году Львовский институт Горхимпром за счет горсовета наконец разработал проект реконструкции. Специалисты предлагают карьер превратить в зону отдыха.

Засоление колодцев, водоемов и даже водозабора не остановится. Поэтому калушские эксперты предлагают в качестве альтернативы запустить здесь новое производство – отбирать из нижних слоев концентрированные рассолы и перерабатывать их на техническую соль и химические соединения для сельского хозяйства, которые Украина сегодня закупает за рубежом за большие деньги. Осталось найти инвестора.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве возьмутся за благоустройство оползнеопасного Кловского склона.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Прикарпатье шестеро детей отравились пайками
День Яремче: 27-28 июля состоится Первый открытый гуцульский карнавал
На склоне строили террасу: что стало причиной оползня на одесском пляже
Оползень на пляже в Одессе. Под песком ищут возможных пострадавших
Отравление туристов на Прикарпатье – в больнице восемь человек
На Прикарпатье умерла женщина – скорая не успела из-за разрушенного моста
Жизнь над пропастью: город на Прикарпатье понемногу смывает река
Потоп на Прикарпатье: повреждены два моста, тысячи домов в воде

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка