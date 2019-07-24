В Домбровском карьере под Калушем участились оползни – чем это грозит

На Прикарпатье под Калушем в Домбровском карьере активизировались оползни. Это очень опасно. Берег начал стремительно рушиться после дождей, которые заливали Ивано-Франковщину последние месяцы. А сам карьер интенсивно и неконтролируемо самозатапливался.

Почти полвека калийные удобрения там добывали открытым способом, 18 лет назад производство приостановили. Из-за нехватки средств прекратили впоследствии и откачивать воду из горных полостей. Если не изменить ситуацию, то размер карьера будет увеличиваться, ныне площадь водоема – более 50 га. Но самая большая опасность в том, что рапа с карьера уже начала вымываться наружу. Засолено сотни гектаров земель.

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Некоторые дачи – всего в нескольких сотнях метров от карьера. Люди хоть и имеют скважины, годами воду берут из местной реки. Похожая ситуация в соседних селах. Экологических мероприятий не проводят уже годами. Денег не хватает даже на мониторинг ситуации. И только в прошлом году Львовский институт Горхимпром за счет горсовета наконец разработал проект реконструкции. Специалисты предлагают карьер превратить в зону отдыха.

Засоление колодцев, водоемов и даже водозабора не остановится. Поэтому калушские эксперты предлагают в качестве альтернативы запустить здесь новое производство – отбирать из нижних слоев концентрированные рассолы и перерабатывать их на техническую соль и химические соединения для сельского хозяйства, которые Украина сегодня закупает за рубежом за большие деньги. Осталось найти инвестора.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве возьмутся за благоустройство оползнеопасного Кловского склона.

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