На месте оползня, который произошел 14 июля между центральным пляжем и пансионатом Борей в Одессе, не нашли пострадавших.

После оползня на одесском пляже днем 14 июля поисковые работы продолжались до ночи и возобновились утром 15 июля.

– Ночью поисковые работы были приостановлены в связи с невозможностью контроля за возникновением повторного оползня со склона и угрозой травмирования личного состава, – сообщают спасатели.

По состоянию на 11.40 поисковые работы завершены – никого не нашли.

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Тем временем, в мэрии Одессы причиной обрушения склона назвали строительные работы. Хозяин участка решил оборудовать террасу, забил в землю восемь труб большого диаметра, и из-за этого он откололся.

Ммогло повлиять и то, что в этом районе нет канализации.













На склоне строили террасу: что стало причиной оползня на одесском пляже / 3 фотографии

Напомним, 14 июля в Одессе между центральным пляжем и пансионатом Борей произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв. метров.