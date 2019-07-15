На месте оползня, который произошел 14 июля между центральным пляжем и пансионатом Борей в Одессе, не нашли пострадавших.
После оползня на одесском пляже днем 14 июля поисковые работы продолжались до ночи и возобновились утром 15 июля.
– Ночью поисковые работы были приостановлены в связи с невозможностью контроля за возникновением повторного оползня со склона и угрозой травмирования личного состава, – сообщают спасатели.
По состоянию на 11.40 поисковые работы завершены – никого не нашли.
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Тем временем, в мэрии Одессы причиной обрушения склона назвали строительные работы. Хозяин участка решил оборудовать террасу, забил в землю восемь труб большого диаметра, и из-за этого он откололся.
Ммогло повлиять и то, что в этом районе нет канализации.
Напомним, 14 июля в Одессе между центральным пляжем и пансионатом Борей произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв. метров.