У Домбровському кар’єрі під Калушем почастішали зсуви ґрунту – чим це загрожує

На Прикарпатті під Калушем в Домбровському кар’єрі активізувалися зсуви ґрунту. Це дуже небезпечно. Берег почав стрімко обвалюватися після дощів, які заливали Івано-Франківщину останні місяці. А сам кар’єр інтенсивно і неконтрольовано самозатоплювався.

Майже півстоліття калійні добрива видобували відкритим способом, 18 років тому виробництво призупинили. Через брак коштів припинили згодом і відкачувати воду із гірничих порожнин. Якщо не змінити ситуацію, то розмір кар’єра збільшуватиметься, нині площа водойми – понад 50 га. Та найбільша небезпека у тому, що ропа з кар’єра вже почала вимиватися назовні. Засолено сотні гектарів земель.

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Деякі дачі – всього за кілька сотень метрів від кар’єра. Люди хоч і мають свердловини, роками воду беруть із місцевої річки. Схожа ситуація в сусідніх селах. Екологічних заходів не проводять уже роками. Грошей не вистачає навіть на моніторинг ситуації. І лише торік Львіський інститут гірхімпром за кошти міськради нарешті розробив проект реконструкції. Фахівці пропонують кар’єр перетворити на відпочинкову зону.

Засолення криниць, водойм і навіть водозабору не зупиниться. Тому калуські експерти пропонують як альтернативу запустити тут нове виробництво – відбирати із нижніх шарів концентровані розсоли і переробляти їх на технічну сіль та хімічні сполуки для сільського господарства, які Україна сьогодні закуповує закордоном за великі гроші. Залишилося знайти інвестора.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві візьмуться за впорядкування зсувонебезпечного Кловського схилу.

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