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В Дрогобыче могут закрыть солеварню, которая работает с 1473 года

Всего в 80 км от Львова в городе Дрогобыч функционирует один из старейших в Европе солеварный завод. Производство соли здесь начали раньше, чем зафиксирована первое историческое упоминание о самом городе.

На сегодня это единственное предприятие не только в Украине, но и в Европе, где соль изготавливают по тому же методу, что и тысячелетия назад – вываркой из природного рассола. Однако сейчас солеварение на грани исчезновения, государство не финансирует предприятие, ведь такая соль дороже.

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Если в конце прошлого века каждый день на заводе изготавливали более 20 тонн соли, то сейчас – лишь 1,5 тонны, ведь большинство помещений предприятия в аварийном и заброшенном состоянии.

Шахта работает с 1473 года. Ее построили без единого гвоздя, ибо металл от соли сильно ржавеет.

Ранее на предприятии работало около 100 человек, сейчас только с десяток – зарплаты мизерные, условия беспощадны.

Это государственное предприятие практически с нулевой рентабельностью. Ранее Дрогобычская солеварня выпускала 400 тонн соли каждый день и ее возили в крупнейшие города Европы. Теперь только 1,5 тонны и соль основном расходится по окрестным районам.

По мнению властей города, предприятие нужно передать им в долгосрочную аренду. Тогда и появится возможность искать и вкладывать в солеварню деньги. Туристов не пугают дырявые кровли и полуразрушенные здания. Говорят – местность привлекает своим колоритом.

Из соли началось зарождение Дрогобыча и поэтому обязательно надо сохранить шахту, считают несколько оптимистов, для которых солеварня – дело всей жизни.

Напомним, в Виннице состоялась попытка рейдерского захвата завода, полиция задержала 50 человек.

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