У Дрогобичі можуть закрити солеварню, яка працює з 1473 року

Всього за 80 км від Львова у місті Дрогобич функціонує один із найстаріших у Європі солеварний завод. Виробництво солі тут почали раніше, аніж зафіксована перша історична згадка про саме місто.

На сьогодні це єдине підприємство не лише в Україні, а й у Європі, де сіль виготовляють за тим же методом, що й тисячоліття тому – виварюванням з природної ропи. Проте зараз солеваріння на межі зникнення, держава не фінансує підприємство, адже така сіль дорожча.

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Якщо наприкінці минулого століття щодня на заводі виготовляли понад 20 тонн солі, то зараз – лише 1,5 тонни, адже більшість приміщень підприємства в аварійному та занедбаному стані.

Шахта працює з 1473 року. Її збудували без жодного цвяха, бо метал від солі сильно іржавіє.

Раніше на підприємстві працювало близько 100 людей, нині лише з десяток – зарплати мізерні, умови нещадні.

Це державне підприємство практично з нульовою рентабельністю. Раніше Дрогобицька солеварня випускала 400 тонн солі щодень і її возили у найбільші міста Європи. Тепер лише 1,5 тонни і сіль здебільшого розходиться по навколишніх районах.

На думку влади міста, підприємство потрібно передати їм у довгострокову оренду. Тоді й з’явиться можливість шукати та вкладати у солеварню гроші. Туристів не лякають діряві покрівлі і напівзруйновані будівлі. Кажуть – місцина приваблює своїм колоритом.

Із солі почалося зародження Дрогобича і тому обов’язково треба зберегти шахту, вважають кілька оптимістів, для яких солеварня – справа всього життя.

Нагадаємо, у Вінниці відбулась спроба рейдерського захоплення заводу, поліція затримала 50 осіб.

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