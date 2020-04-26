В общежитии Запорожья вспышка коронавируса: здание закрыли и отключили горячую воду
Вспышка коронавируса в запорожском общежитии. Накануне у одной женщины там случайно обнаружили Covid-19. Бросились делать тесты ее соседям — нашли еще у полтора десятка больных. Всех — госпитализировали. Тех, кто контактировал с больными — отправили в больницу на обсервацию.
Общежитие закрыли на карантин. Ни выйти, ни зайти туда нельзя. Жители не знают что делать, информации — мало. А тут еще и коммунальные проблемы добавились. Подробнее — в сюжете Андрея Почтева.
К слову, Факты ICTV рассказывали о коронавирусе в общежитии Вишневого.
2020-04-26
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