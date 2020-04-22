Коронавирус в общежитии Вишневого: почему больных вовремя не изолировали
Общежитие в Вишневом под Киевом, где накануне обнаружили вспышку коронавируса, изолировали. Людей из него не выпускают, пройти внутрь тоже невозможно.
Сейчас в здании находится 216 человек. Хотя власти обещали помочь с продуктами, первыми на помощь бросились волонтеры.
Осложняют ситуацию и судебные споры за право собственности на общежитие. Из-за чего, по словам жителей, незаконный владелец отключил свет и горячую воду для 13 комнат. Пока власть молчала, жители общежития начали сами принимать меры.
— Когда мы уже знали информацию, что у нас эти случаи, они еще не были разглашены и дирекция замалчивала, мы уже сами, по возможности, очень редко выходили за какими-то продуктами и не выходили даже на Пасху, — отметила жительница общежития Оксана Коваленко.
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Сколько людей в общежитии с коронавирусом — никто не знает. Тестирование проводят в три этапа: 20 апреля сделали 49 тестов, 21 апреля — 82, остальные 85 должны сделать в ближайшее время. Власти обещают помочь жителям общежития и материально.
Как так случилось, что несколько десятков больных остались дома без медицинской помощи? И почему администрация общежития не забила тревогу даже после смерти двух людей? Подробности в сюжете Владимира Михайлова.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в общежитии в Вишневом 6 дней не делали тесты после первой смерти.