Коронавирус в общежитии Вишневого: почему больных вовремя не изолировали

Общежитие в Вишневом под Киевом, где накануне обнаружили вспышку коронавируса, изолировали. Людей из него не выпускают, пройти внутрь тоже невозможно.

Сейчас в здании находится 216 человек. Хотя власти обещали помочь с продуктами, первыми на помощь бросились волонтеры.

Осложняют ситуацию и судебные споры за право собственности на общежитие. Из-за чего, по словам жителей, незаконный владелец отключил свет и горячую воду для 13 комнат. Пока власть молчала, жители общежития начали сами принимать меры.

— Когда мы уже знали информацию, что у нас эти случаи, они еще не были разглашены и дирекция замалчивала, мы уже сами, по возможности, очень редко выходили за какими-то продуктами и не выходили даже на Пасху, — отметила жительница общежития Оксана Коваленко.

Читайте: Когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом в Украине — даты

Сколько людей в общежитии с коронавирусом — никто не знает. Тестирование проводят в три этапа: 20 апреля сделали 49 тестов, 21 апреля — 82, остальные 85 должны сделать в ближайшее время. Власти обещают помочь жителям общежития и материально.

Как так случилось, что несколько десятков больных остались дома без медицинской помощи? И почему администрация общежития не забила тревогу даже после смерти двух людей? Подробности в сюжете Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в общежитии в Вишневом 6 дней не делали тесты после первой смерти.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.