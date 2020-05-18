В Харькове мэрия потратила 28 млн грн из бюджета на уличное освещение

За два года Харьков превратился в американский Лас-Вегас. Проспекты и улицы украсили светодиодными проводами. По замыслу мэрии, это должно сделать ночные улицы светлее. Но в действительности вдоль проспектов и так много фонарей, а такая иллюминация если и светит, то в окна горожан.

Такая прихоть обошлась Харькову в 28 млн грн. Город не отказывался от украшений ни в войну, ни в коронавирусную пандемию. Кроме того, в планах и дальше украшать улицы светодиодами. Правоохранители предполагают, что мэрии выгодны такие работы. В начале мая силовики наведались в мэрию с обысками, поскольку в прокуратуре заявили, что были завышены цены на оборудовании и стоимости работ.

Фигуранты дела — топ-чиновники мэрии и подрядчики. В городском совете оправдываются, что деньги не воровали, хотели только, чтобы было красиво. Подробнее в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, в Харькове ректор и проректор одного из университетов требовали от бизнесмена взятку в размере 300 тыс. грн за разрешение на аренду помещений высшего учебного заведения.

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