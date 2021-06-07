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В Харькове после грозы улицы превратились в реки

В Харькове из-за грозы 6 июня залило центр и близкие к нему районы города.

Так, улица Морозова превратилась в водоем. Автомобили из-за того, что не могли преодолеть такую глубокую воду, останавливались вдоль дороги.

По прогнозу синоптиков, дожди в ближайшие дни не будут прекращаться.

Непогода наделала бед и в Мариуполе. Там после ночного дождя 4 июня машины плавали во дворах. Вода добралась до гаражей, подвалов и квартир на первых этажах. У людей уничтожена мебель, ковры, техника, а также огороды.

В Днепропетровской области затопило частные дома и медицинское учреждение в Новокодакском районе областного центра.

Прогноз погоды в Украине на неделю

Дожди с грозами в Украине будут идти в течение всей рабочей недели. Утихать осадки будут лишь иногда ночью. Температура воздуха будет на уровне от +20 до + 26°.

Подробнее ознакомиться с прогнозом погоды в Украине на неделю можно в материале Фактов ICTV.

Фото: Труха Харьков

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