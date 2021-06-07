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Факти / Відео / Надзвичайні події

У Харкові після грози вулиці перетворились на річки

У Харкові через грозу 6 червня залило центр і близькі до нього райони міста.

Так, вулиця Морозова перетворилася на водойму. Автомобілі через те, що не могли подолати таку глибоку воду, зупинялися вздовж дороги.

За прогнозом синоптиків, дощі найближчі дні не припинятимуться.

Негода наробила лиха й у Маріуполі. Там після нічного дощу 4 червня автівки плавали в дворах. Вода дісталася гаражів, підвалів та квартир на перших поверхах. У людей знищено меблі, килими, техніку, а також городину.

У Дніпропетровській області затопило приватні будинки та медичний заклад у Новокодацькому районі обласного центру.

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Дощі з грозами в Україні йтимуть протягом усього робочого тижня. Вщухатимуть опади лише іноді вночі. Температура повітря буде на рівні від +20 до +26°.

Детальніше ознайомитись із прогнозом погоди в Україні на тиждень можна в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Труха Харків

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