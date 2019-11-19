В Херсонской ОГА заработает музей со старыми вещами, которые сохранились в здании

В подвале Херсонской ОГА заработает музей со старыми вещами, которые хранились в здании много лет.

Первые экспонаты там и нашли: на глубине 5 метров под землей в бывшем бомбоубежище. Среди старых вещей – несколько поколений телефонных аппаратов.

Дом построили в 60-х годах для обкома партии. В подвале хранили неприкосновенный запас краски для типографии, бумагу и оборудование для связи.

Некоторые приборы никогда не использовались и сохранились в оригинальной упаковке. 500 квадратных метров подвала 30 лет используют как кладовку. Но строился он для защиты партийных начальников от ядерного удара. Там до сих пор работает лифт для доставки продуктов, а также вентиляция.

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В бункере есть работающий туалет и когда-то был даже душ. В специальной комнате – новенькие противогазы для всех чиновников. Все готово к чрезвычайной ситуации. Продукты могут завезти в течение двух часов.

В бункер посетителей пускать не будут. А музей власти разместится вокруг экспоната, который невозможно сдвинуть с места. Старый металлический стол для набора текста газеты выбрали центром для будущей экспозиции.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве открыли музей Становления украинской нации.

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