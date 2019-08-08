Современно об истории: в Киеве открыли музей Становления украинской нации

В Киеве открылся музей Становление украинской нации. 25 сюжетных залов, 110 силиконовых фигур известных украинцев. Музей интерактивный, есть аудио, видео гид, а некоторые исторические фигуры даже могут подмигнуть.

Посетители в восторге и говорят, Украина давно ждала такой музей.

Музей интерактивный. С посетителями разговаривает немало исторических фигур. Есть над чем подумать в каждом зале.

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К слову, во Львове супруги у себя дома открыли мини зоопарк. У них 10 енотов, которые радуют не только хозяев. Люди выстраиваются в очередь, чтобы поиграть с полосатыми животными.

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