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У Херсонській ОДА запрацює музей зі старими речами, які збереглись у будівлі

У підвалі Херсонської ОДА запрацює музей із старими речами, які зберігались у будівлі багато років.

Перші експонати там і знайшли: на глибині 5 метрів під землею у колишньому бомбосховищі. Серед старих речей – кілька поколінь телефонних апаратів.

Будинок звели в 60-х роках для обкому партії. У підвалі зберігали недоторканий запас фарби для типографії, папір та обладнання для зв’язку.

Деякі прилади ніколи не використовувались і збереглися в оригінальному пакуванні. 500 квадратних метрів підвалу 30 років використовують як комірчину. Але будувався він для захисту партійних начальників від ядерного удару. Там досі працює ліфт для доставки продуктів, а також вентиляція.

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У бункері є працюючий туалет і колись був навіть душ. У спеціальній кімнаті – новенькі протигази для всіх чиновників. Все готово до надзвичайної ситуації. Продукти можуть завезти упродовж двох годин.

До бункеру відвідувачів не пускатимуть. А музей влади розміститься навколо експонату, який неможливо зрушити з місця. Старий металевий стіл для набору тексту газети обрали центром для майбутньої експозиції.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві відкрили музей Становлення української нації.

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