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В Кашмире 57 человек погибли из-за схода лавины

57 человек в Пакистане погибли из-за схода лавины. Трагедия произошла в подконтрольной Пакистану части Кашмира.

Еще несколько десятков – пострадали. Разрушены 45 домов. Запад страны засыпают мощные снегопады. Метели и в Афганистане, там погибли 16 человек. Из-за снега, ливней и наводнений закрыты десятки трасс. Более сотни зданий разрушены. В стране держится нетипичный для этих широт мороз, местами до -15.

Факты ICTV ранее писали о том, что из-за лавины в Альпах погибли три человека, еще двое травмированы.

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