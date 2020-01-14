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У Кашмірі 57 людей загинули через сходження лавини

57 людей у Пакистані загинули через сходження лавини. Трагедія сталася у підконтрольній Пакистану частині Кашміру.

Ще кілька десятків – потерпіли. Зруйновано 45 будинків. Захід країни засипають потужні снігопади. Заметілі і в Афганістані, там загинуло 16 людей. Через сніг, зливи та повені закриті десятки трас. Більше сотні будівель зруйновані. В країні тримається нетиповий для цих широт мороз, подекуди до -15.

Факти ICTV раніше писали про те, що через лавину в Альпах загинули троє людей, ще двоє травмовані.

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