У Красногорівці бойовики обстріляли місцевих – поранена жінка

Жителька Красногорівки веде нас своїм подвір’ям. Показує куди сьогодні зранку прилетів ворожий снаряд.

Зрозуміти звідки гатили сепаратисти не важко. Зруб дерева та сліди землі, дають зрозуміти – цілили з окупованої Старомихайлівки.

Вчора була річниця якраз як дружину поранили, від тільки згадали і сьогодні вранці знову прилетіло. В голову поранило, – житель Красногорівки.

Утім, якщо цивільних накриває рідко, позиції українських військових російські окупанти відкривають щодня. Зі зброї що заборонена Мінськими домовленостями.

Хлопці жартують, мовляв, стріляють бо святкують річницю початку русской весны. Хоча справжня причина постійних обстрілів трохи інша.

Утім, зовсім не до жартів коли розумієш що через розваги терористів страждають побратими. На позиціях поблизу Красногорівки позавчора поранили бійця, тому тепер хлопці намагаються бути обережнішими.

Факти ICTV раніше писали про те, які хитрощі використовує ворог під час атак на ЗСУ.

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