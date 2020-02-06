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В Киеве возле школы вместо обещанного бассейна возвели паркинг для ЖК

Территорию школы №130 в Киеве давно отдали под строительство многоэтажки с единственным условием – застройщик должен сделать для детей бассейн. Однако прошли годы, и на месте бассейна вдруг начал расти паркинг. Выяснилось, что один застройщик вроде бы обанкротился, а продолжить строительство взялся другой – Укрбуд, руководители которого теперь тоже под следствием. Тогда они откровенно заявляли, что бассейна не будет.

6 лет назад учителя, дети и родители активно митинговали и протестовали. И только спустя годы уже антикоррупционные органы довели дело до суда. 6 февраля подозреваемым должны избрать меру пресечения. Детали в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, 13 тыс. человек, вложившие свои деньги в строительство, что ведет компания Укрбуд, могут остаться без долгожданного жилья.

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