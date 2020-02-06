У Києві біля школи замість обіцяного басейну звели паркінг для ЖК

Територію школи №130 у Києві давно віддали під зведення багатоповерхівки з єдиною умовою – забудовник має зробити для дітлахів басейн. Однак минули роки, і на місці басейну раптом почав рости паркінг. З’ясувалося, що один забудовник начебто збанкрутував, а продовжити будівництво взявся інший – Укрбуд, керівники якого тепер теж під слідством. Тоді вони відверто заявляли, що басейну не буде.

6 років тому учителі, діти та батьки активно мітингували та протестували. І лише через роки вже антикорупційні органи довели справу до суду. 6 лютого підозрюваним мають обрати запобіжний захід. Деталі у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, 13 тис. людей, які вклали свої гроші в будівництво, що веде компанія Укрбуд, можуть залишитись без омріяного житла.

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