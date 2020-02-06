Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

У Києві біля школи замість обіцяного басейну звели паркінг для ЖК

Територію школи №130 у Києві давно віддали під зведення багатоповерхівки з єдиною умовою – забудовник має зробити для дітлахів басейн. Однак минули роки, і на місці басейну раптом почав рости паркінг. З’ясувалося, що один забудовник начебто збанкрутував, а продовжити будівництво взявся інший – Укрбуд, керівники якого тепер теж під слідством. Тоді вони відверто заявляли, що басейну не буде.

6 років тому учителі, діти та батьки активно мітингували та протестували. І лише через роки вже антикорупційні органи довели справу до суду. 6 лютого підозрюваним мають обрати запобіжний захід. Деталі у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, 13 тис. людей, які вклали свої гроші в будівництво, що веде компанія Укрбуд, можуть залишитись без омріяного житла.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Затори у Києві: ситуація на дорогах зараз (КАРТА)
У Луцьку через аварійні приміщення батьки не пускають дітей до школи
У Києві онлайн-казино під вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів
Сніг із дощем та перепади температури: як не впасти під час ожеледиці
Весняні канікули 2020 в Україні – дата
Затори у Києві: ситуація на дорогах зараз (КАРТА)
На Київщині п’яний водій заснув під час втечі з місця ДТП
Візит Ердогана: у Києві можуть обмежити рух транспорту

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка