У Києві даватимуть світло на 2-3 години до стабілізації мережі – ДТЕК

У Києві даватимуть електрику на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

— Ми запитали у Києві всю критичну інфраструктуру, десь 30% населення має зараз живлення у Києві. Будемо потроху перемикати, по 2-3 години давати світло, доки не буде збільшено обсяг енергії. Дай Боже вийдемо на ті графіки відключень, які в нас були вчора на ранок, – зазначив Сахарук.

Якщо говорити про ситуацію з електроенергією у країні, то, за словами Сахарука, вона складніша на Лівобережжі. Він пояснив, що там більша кількість зруйнованих об’єктів і можливостей швидше заживити – менша.

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об’єкти енергетичної інфраструктури України. Як наслідок були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

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