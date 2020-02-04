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Факты / Видео / Украина / Общество

В Киеве не хватает детских садов: причины и цена частных дошкольных учреждений

Киевлянам не хватает садиков. Строительство жилых комплексов продолжается бешеными темпами, но об инфраструктуре застройщики забывают.

Единственный выход для родителей – частные дошкольные учреждения, но влетает это в немалую копеечку.

Но КГГА безразлично, что тысячам детей нет места в садах. Вот и получается, что генплан из жилья в столице выполнен на 112%, а по социальной инфраструктуре – на 12%.

О садиках, местах и ценах – в репортаже Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в городе Чигирин Черкасской области повар детского сада Звездочка обнародовала шокирующие фотографии продуктов, которыми кормят детей.

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