В Киеве не хватает детских садов: причины и цена частных дошкольных учреждений
Киевлянам не хватает садиков. Строительство жилых комплексов продолжается бешеными темпами, но об инфраструктуре застройщики забывают.
Единственный выход для родителей – частные дошкольные учреждения, но влетает это в немалую копеечку.
Но КГГА безразлично, что тысячам детей нет места в садах. Вот и получается, что генплан из жилья в столице выполнен на 112%, а по социальной инфраструктуре – на 12%.
О садиках, местах и ценах – в репортаже Оксаны Михайловой.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в городе Чигирин Черкасской области повар детского сада Звездочка обнародовала шокирующие фотографии продуктов, которыми кормят детей.
2020-02-04
Теги: дитсадок, Дитячий садокЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.