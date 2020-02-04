У Києві не вистачає дитячих садків: причини та ціна приватних дошкільних закладів

Киянам не вистачає садочків. Будівництво житлових комплексів триває шаленими темпами, але про інфраструктуру забудовники забувають.

Єдиний вихід для батьків – приватні дошкільні установи, але влітає це у чималу копієчку.

Але КМДА байдуже, що тисячам дітей нема місця в садочках. Ось і виходить, що генплан із житла в столиці виконаний на 112%, а із соціальної інфраструктури – лише на 12%.

Про садки, місця та ціни – у репортажі Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у місті Чигирин на Черкащині кухар дитячого садочку Зірочка оприлюднила шокуючі світлини продуктів, якими годують дітей.

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