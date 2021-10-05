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Дарина Реготун |

В Киеве объявили финалистов Global Teacher Prize Ukraine

В столице объявлены имена финалистов премии для педагогов-новаторов Global Teacher Prize Ukraine. Конкурс еще называют Оскаром для учителей.

Его основал в Украине общественный союз Освитория. Выбирают победителей во много этапов и попасть в топ-10 не так просто.

Церемония проводится уже в пятый раз. В этом году ввели и специальные номинации Прифронтовой учитель и Учитель независимости.

А победителем этого сезона стал Артур Пройдаков, который родом из Луганской области. Он преподает украинский язык и литературу.

Учредители премии говорят, что все это, чтобы повышать престиж профессии и напомнить, что учителя важны.

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