У Києві оголосили фіналістів Global Teacher Prize Ukraine
У столиці оголосили імена фіналістів премії для педагогів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine. Конкурс ще називають Оскаром для вчителів.
Його заснувала в Україні громадська спілка Освіторія. Обирають переможців у багато етапів і потрапити до топ-10 не так і просто.
Церемонія проводиться вже вп’яте. Цьогоріч запровадили й спеціальні номінації Прифронтовий вчитель та Вчитель незалежності.
А переможцем цього сезону став Артур Пройдаков, який родом з Луганської області. Він викладає українську мову та літературу.
Засновники премії кажуть, що все це аби підвищувати престиж професії та нагадати, що вчителі важливі.
2021-10-05
Теги: історії успіху, вчитель, Освіта в Україні