У Києві оголосили фіналістів Global Teacher Prize Ukraine

У столиці оголосили імена фіналістів премії для педагогів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine. Конкурс ще називають Оскаром для вчителів.

Його заснувала в Україні громадська спілка Освіторія. Обирають переможців у багато етапів і потрапити до топ-10 не так і просто.

Церемонія проводиться вже вп’яте. Цьогоріч запровадили й спеціальні номінації Прифронтовий вчитель та Вчитель незалежності.

А переможцем цього сезону став Артур Пройдаков, який родом з Луганської області. Він викладає українську мову та літературу.

Засновники премії кажуть, що все це аби підвищувати престиж професії та нагадати, що вчителі важливі.

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