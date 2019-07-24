В Киеве попрощались с Виктором Мусиякой

24 июля в Киеве попрощались с одним из создателей Конституции Украины – Виктором Мусиякой.

Известный юрист и политический деятель умер 22 июля в 73 года. По предварительным выводам, причиной смерти стал инфаркт.

Родился в Николаевской области, закончил Харьковский юридический институт по специальности правоведение и аспирантуру. Имел ученое звание кандидата юридических наук. Политическую деятельность начал в 1994-м.

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Виктор Мусияка известен тем, что стал одним из авторов Конституции Украины. За свою жизнь написал около 120 научных работ. В последние годы работал консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам. Проститься с известным политиком пришли сотни людей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что умер народный депутат двух созывов Виктор Мусияка.

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