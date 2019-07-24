У Києві попрощалися з Віктором Мусіякою

24 липня у Києві попрощалися з одним із творців Конституції України – Віктором Мусіякою.

Відомий юрист і політичний діяч помер 22 липня у 73 роки. За попередніми висновками, причиною смерті став інфаркт.

Народився на Миколаївщині, закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю правознавство та аспірантуру. Мав наукове звання кандидата юридичних наук. Політичну діяльність розпочав 1994-го.

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Віктор Мусіяка відомий тим, що став одним із авторів Конституції України. За своє життя написав близько 120 наукових праць. В останні роки працював консультантом Центру Разумкова з правових питань. Попрощатися з відомим політиком прийшли сотні людей.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що помер народний депутат двох скликань Віктор Мусіяка.

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