В Киеве стартовал сезон фонтанов – список локаций
В Киеве открылся сезон фонтанов, которые являются не только источником прохлады, но и настоящими произведениями искусства.
Так, заработал знаменитый “одуванчик” на Майдане независимости, который ежедневно запускают вручную.
В чаше фонтана – большое количество приборов, подсветки, кабелей, а также монет. Хотя, говорит электромонтер Григорий Лемиш, нередко в фонтаны на Крещатике бросают бумажки, окурки и даже брусчатку.
Вода в пяти старинных фонтанах Тремена, которых в столице изготовили по парижскому образцу, когда-то была не только украшением.
– Ее использовали для питья. За одну копейку можно было набрать шесть ведер воды или напоить крупный скот, – рассказывает экскурсовод Валентин Резниченко.
Фонтан на Владимирской горке возвели с нуля год назад. Его уже считают местом силы, ведь украшает его сам хранитель Киева архангел Михаил.
Фонтан вокруг основателей Киева – автоматизированный и с подсветкой, поэтому лучше всего посетить его под вечер.
Кроме фонтанов, в Киеве на Андреевском спуске жители и гости столицы любят натереть носы скульптурам Прони Прокоповны и Голохвастова, а возле метро Лукьяновской – обуть ботинки, потому что верят, что это будет способствовать карьерному успеху.
В парке Шевченко святое дело – сделать фото с глиняной бабушкой. Из-за чрезмерного внимания к скульптуре, мастерам приходится ее почти каждый год реставрировать.
Очарования не теряет бронзовый кот Пантюша на Золотых воротах. Когда-то он стал настоящей рекламой местного ресторана. Скульптуру установили после гибели четырелапого на средства неравнодушных киевлян. Поэтому сегодня он исполняет желания, правда, почему-то только женские.
На Левом берегу, прямо на Днепровской набережной, есть чувственная и романтическая скульптура Единения. Особенно здесь красиво на закате.
День Киева 2021
30 мая в Киеве будут отмечать День Киева 2021. В этом году формат мероприятий адаптировали относительно карантинных требований.
Основными локациями станут Арка дружбы народов и Певческое поле.
Ознакомиться с программой мероприятий празднования Дня Киева 2021 можно в материале Фактов ICTV.
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