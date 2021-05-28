В Киеве стартовал сезон фонтанов – список локаций

В Киеве открылся сезон фонтанов, которые являются не только источником прохлады, но и настоящими произведениями искусства.

Так, заработал знаменитый “одуванчик” на Майдане независимости, который ежедневно запускают вручную.

В чаше фонтана – большое количество приборов, подсветки, кабелей, а также монет. Хотя, говорит электромонтер Григорий Лемиш, нередко в фонтаны на Крещатике бросают бумажки, окурки и даже брусчатку.

Вода в пяти старинных фонтанах Тремена, которых в столице изготовили по парижскому образцу, когда-то была не только украшением.

– Ее использовали для питья. За одну копейку можно было набрать шесть ведер воды или напоить крупный скот, – рассказывает экскурсовод Валентин Резниченко.

Фонтан на Владимирской горке возвели с нуля год назад. Его уже считают местом силы, ведь украшает его сам хранитель Киева архангел Михаил.

Фонтан вокруг основателей Киева – автоматизированный и с подсветкой, поэтому лучше всего посетить его под вечер.

Кроме фонтанов, в Киеве на Андреевском спуске жители и гости столицы любят натереть носы скульптурам Прони Прокоповны и Голохвастова, а возле метро Лукьяновской – обуть ботинки, потому что верят, что это будет способствовать карьерному успеху.

В парке Шевченко святое дело – сделать фото с глиняной бабушкой. Из-за чрезмерного внимания к скульптуре, мастерам приходится ее почти каждый год реставрировать.

Очарования не теряет бронзовый кот Пантюша на Золотых воротах. Когда-то он стал настоящей рекламой местного ресторана. Скульптуру установили после гибели четырелапого на средства неравнодушных киевлян. Поэтому сегодня он исполняет желания, правда, почему-то только женские.

На Левом берегу, прямо на Днепровской набережной, есть чувственная и романтическая скульптура Единения. Особенно здесь красиво на закате.

День Киева 2021

30 мая в Киеве будут отмечать День Киева 2021. В этом году формат мероприятий адаптировали относительно карантинных требований.

Основными локациями станут Арка дружбы народов и Певческое поле.

Ознакомиться с программой мероприятий празднования Дня Киева 2021 можно в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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