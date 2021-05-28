Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина

В Киеве стартовал сезон фонтанов – список локаций

В Киеве открылся сезон фонтанов, которые являются не только источником прохлады, но и настоящими произведениями искусства.

Так, заработал знаменитый “одуванчик” на Майдане независимости, который ежедневно запускают вручную.

В чаше фонтана – большое количество приборов, подсветки, кабелей, а также монет. Хотя, говорит электромонтер Григорий Лемиш, нередко в фонтаны на Крещатике бросают бумажки, окурки и даже брусчатку.

Вода в пяти старинных фонтанах Тремена, которых в столице изготовили по парижскому образцу, когда-то была не только украшением.

– Ее использовали для питья. За одну копейку можно было набрать шесть ведер воды или напоить крупный скот, – рассказывает экскурсовод Валентин Резниченко.

Фонтан на Владимирской горке возвели с нуля год назад. Его уже считают местом силы, ведь украшает его сам хранитель Киева архангел Михаил.

Фонтан вокруг основателей Киева – автоматизированный и с подсветкой, поэтому лучше всего посетить его под вечер.

Кроме фонтанов, в Киеве на Андреевском спуске жители и гости столицы любят натереть носы скульптурам Прони Прокоповны и Голохвастова, а возле метро Лукьяновской – обуть ботинки, потому что верят, что это будет способствовать карьерному успеху.

Читайте
В Софии Киевской экспонируют оригинал Конституции Пилипа Орлика - когда можно увидеть

В парке Шевченко святое дело – сделать фото с глиняной бабушкой. Из-за чрезмерного внимания к скульптуре, мастерам приходится ее почти каждый год реставрировать.

Очарования не теряет бронзовый кот Пантюша на Золотых воротах. Когда-то он стал настоящей рекламой местного ресторана. Скульптуру установили после гибели четырелапого на средства неравнодушных киевлян. Поэтому сегодня он исполняет желания, правда, почему-то только женские.

На Левом берегу, прямо на Днепровской набережной, есть чувственная и романтическая скульптура Единения. Особенно здесь красиво на закате.

День Киева 2021

30 мая в Киеве будут отмечать День Киева 2021. В этом году формат мероприятий адаптировали относительно карантинных требований.

Основными локациями станут Арка дружбы народов и Певческое поле.

Ознакомиться с программой мероприятий празднования Дня Киева 2021 можно в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Теракт и захват заложников: как прошли учения СБУ в метро Киева
Теракт и захват заложников: как прошли учения СБУ в метро Киева
Поднялся на 52 ступеньки за год: Киев вошел в топ-100 лучших городов мира
Поднялся на 52 ступеньки за год: Киев вошел в топ-100 лучших городов мира
Как снова сделать Киев самым зеленым городом?
Как снова сделать Киев самым зеленым городом?
Ударил друга ножом в грудь: полиция задержала 65-летнего мужчину
Ударил друга ножом в грудь: полиция задержала 65-летнего мужчину
Прорыв трубы на Лыбидской в столице: схема объезда
Прорыв трубы на Лыбидской в столице: схема объезда
В Киеве из-за непогоды и аварий образовались большие пробки — (КАРТА)
В Киеве из-за непогоды и аварий образовались большие пробки — (КАРТА)
Был в розыске Интерпола: в Киеве задержали иностранного преступника
Был в розыске Интерпола: в Киеве задержали иностранного преступника
Сезон клубники: когда упадут цены на ягоду в 2021 году
Сезон клубники: когда упадут цены на ягоду в 2021 году
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка