У Києві стартував сезон фонтанів – перелік локацій

У Києві відкрився сезон водограїв, які є не лише джерелом прохолоди, а й справжніми витворами мистецтва.

Так, запрацювала знаменита “кульбабка” на Майдані незалежності, яку щодня запускають вручну.

У чаші фонтану – велика кількість приладів, підсвітки, кабелів, а також монет. Хоча, говорить електромонтер Григорій Леміш, нерідко у водограї на Хрещатику кидають папірці, недопалки й навіть бруківку.

Вода в п’яти старовинних фонтанах Тремена, яких у столиці виготовили за паризьким зразком, колись була не лише окрасою.

– Її використовували для пиття. За одну копійку можна було набрати шість відер води або напоїти велику худобу, – розповідає екскурсовод Валентин Резниченко.

Фонтан на Володимирській гірці звели з нуля рік тому. Його вже вважають місцем сили, адже прикрашає його сам охоронець Києва архангел Михаїл.

Водограй навколо засновників Києва – автоматизований та з підсвіткою, тому найкраще завітати туди надвечір.

Крім фонтанів, у Києві на Андріївському узвозі жителі та гості столиці люблять натерти носи скульптурам Проні Прокопівни та Голохвастова, а біля метро Лук’янівської – взути черевики, бо вірять, що це сприятиме кар’єрному успіху.

У парку Шевченка свята річ – зробити фото з глиняною бабусею. Через надмірну увагу до скульптури, майстрам доводиться її майже щороку реставрувати.

Чарівності не втрачає бронзовий кіт Пантюша на Золотих воротах. Колись він став справжньою рекламою місцевого ресторану. Скульптуру встановили після загибелі чотирилапого на кошти небайдужих киян. Тож сьогодні він виконує бажання, щоправда, чомусь лише жіночі.

На Лівому березі, просто на Дніпровській набережній є чуттєва й романтична скульптура Єднання. Особливо тут красиво на заході сонця.

День Києва 2021

30 травня в столиці відзначатимуть День Києва 2021. Цьогоріч формат заходів адаптували до карантинних вимог.

Основними локаціями стануть Арка дружби народів та Співоче поле.

Ознайомитись із програмою заходів святкування Дня Києва 2021 можна в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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