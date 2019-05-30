В Киеве состоялся концерт известного виолончелиста Готье Капюсона
Один из самых известных в мире виолончелистов Готье Капюсон очаровывал зрителей на сцене Национальной филармонии.
Приезд звезды классической музыки несколько лет готовило посольство Франции в Украине и Французский институт. Приятным сюрпризом зрителям было совместное выполнение Готье Капюсона, посла и оркестра известной пронзительной Мелодии Мирослава Скорика.
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Исполнение было таким эмоциональным, что зал несколько раз приветствовал музыкантов стоя. Такую гармонию поддерживал оркестр Национальной филармонии. Его руководителя – Николая Дядюру – посольство Франции отметило почетной наградой республики – он стал офицером ордена искусств и словесности.
Готье Капюсон был впервые в Киеве и обещает еще вернуться в Украину. Ведь кроме концертной деятельности он руководит классом виолончельного мастерства при поддержке фонда Луи Виттона.
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