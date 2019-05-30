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У Києві відбувся концерт відомого віолончеліста Готьє Капюсона

Один з найвідоміших у світі віолончелістів Готьє Капюсон чарував глядачів на сцені Національної філармонії.

Приїзд зірки класичної музики кілька років готувало посольство Франції в Україні та Французький інститут. Приємним сюрпризом глядачам було спільне виконання Готьє Капюсона, посла і оркестру відомої пронизливої Мелодії Мирослава Скорика.

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Виконання було таким емоційним, що зала кілька разів вітала музикантів стоячи. Таку гармонію підтримував оркестр Національної філармонії. Його керівника – Миколу Дядюру – посольство Франції відзначило почесною нагородою республіки – він став офіцером ордену мистецтв і словесності.

Готьє Капюсон був уперше в Києві і обіцяє ще повернутися до України. Адже окрім концертної діяльності він керує класом віолончельної майстерності за підтримки фонду Луї Віттона.

До слова, Факти ICTV розповідали про 10 найбільш очікуваних концертів 2019 року.

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