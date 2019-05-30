У Києві відбувся концерт відомого віолончеліста Готьє Капюсона

Один з найвідоміших у світі віолончелістів Готьє Капюсон чарував глядачів на сцені Національної філармонії.

Приїзд зірки класичної музики кілька років готувало посольство Франції в Україні та Французький інститут. Приємним сюрпризом глядачам було спільне виконання Готьє Капюсона, посла і оркестру відомої пронизливої Мелодії Мирослава Скорика.

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Виконання було таким емоційним, що зала кілька разів вітала музикантів стоячи. Таку гармонію підтримував оркестр Національної філармонії. Його керівника – Миколу Дядюру – посольство Франції відзначило почесною нагородою республіки – він став офіцером ордену мистецтв і словесності.

Готьє Капюсон був уперше в Києві і обіцяє ще повернутися до України. Адже окрім концертної діяльності він керує класом віолончельної майстерності за підтримки фонду Луї Віттона.

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