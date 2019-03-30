У Києві за підтримки фонду Леоніда Кучми Україна відкрилася виставка юних митців

У Києві за підтримки президентського Фонду Леоніда Кучми Україна – відкрилася виставка робіт юних художників із Дніпра. Діти створили понад 40 картин, які високо оцінили навіть професійні митці. Кожен з художників – особисто розповів про свою роботу.

Неймовірні пейзажі, стародавня архітектура, легенди та історія Полісся. Картини – справа рук маленьких художників із Дніпра. Вони зовсім юні – від 3 до 16 років – та вже точно знають секрет, як створити витвір мистецтва: потрібно не відволікатися і мати натхнення.

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Підтримка обдарованої молоді, на думку Леоніда Кучми, має бути одним із пріоритетом держави. Адже саме юні таланти – запорука світлого майбутнього країни.

– Це велике щастя, що вони в нас в Україні є. Для мене завжди такі зустрічі гріють серце. Жити хочеться! Хочеться так бажати, щоб у цих дітей була більш-менш світла дорога, – зазначив Леонід Кучма.

Усі художники – вихованці образотворчої студії з Дніпра, яка працює вже 15 років і відома на всю країну своїми талантами. Завдяки Фонду Україна діти відвідають Чернігівщину, аби вживу насолодилися її пейзажами та надихнутися на подальшу творчість. А поки що чекатимуть допомоги з приміщенням студії: нині її вихованці змушені творити у несприятливих умовах. Леонід Кучма закликав керівництво міста Дніпро звернути на це увагу і допомогти юним талантам.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як фонд Кучми популяризує творчість Кобзаря.

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