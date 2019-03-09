Память о Шевченко: как фонд Кучмы популяризирует творчество Кобзаря

Популяризацией шевченковских произведений активно занимаются в фонде Леонида Кучмы Украина.

Так, Национальному музею Тараса Шевченко фонд, в частности, дарил картины. Этот музей стал первым в Украине, который получил аудиогиды. Реставрация мебели, приобретение экспонатов, дизайн – на это все нужны были немалые средства. Государство такую ​​идею вроде бы поддерживало, но денег не дало. И на помощь пришли меценаты.

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А вот два года назад, средствами фонда было издан Песенный Кобзарь – хоровые произведения на поэзию Тараса Шевченко. Здесь собрано почти всю хоровую Шевченкиану от середины XIX до начала XXI века. Нотный материал обрабатывали выдающийся хоровой деятель Павел Муравский и его ученики. Такое богатство песенной поэзии Кобзаря до сих пор оставалось малоизвестным и даже неизвестным исполнителям и поклонникам хорового пения. Уже изданы первые 100 экземпляров и уже записаны в исполнении различных хоровых коллективов компакт-диски.

В президентском фонде Украины не ограничиваются только издательством Кобзаря и других шевченковских произведений. На средства фонда вышли аудиодиски, проходили различные детские конкурсы. По результатам издаются книги с детскими иллюстрациями к шевченковским произведениям.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как послы Бельгии, Испании и Великобритании зачитали стихи Шевченко.

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