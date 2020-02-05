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В Луцке из-за аварийных помещений родители не пускают детей в школу

В Луцке школьный протест, родители не пускают на обучение почти 500 детей школы №13. В учебном заведении закрыли старое аварийное помещение и дети длительное время занимаются физкультурой в подвалах или на улице, а обедать бегают в соседнюю здания.

Люди требуют достроить учебное заведение, а именно спортзал, столовую и актовый зал. Но чиновники ничего делать и не собираются, а за протесты вообще угрожают родителям закрыть школу. Предлагают распределить 500 детей по другим заведениях посреди учебного года. Детали в сюжете Екатерины Курбановой.

Напомним, почти полтысячи детей поселка Главное ютятся в четырех старых сооружениях школы, которой более 60 лет. Места мало, иногда дети сидят под доской, в одном корпусе временами до шести градусов тепла.

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