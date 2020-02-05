У Луцьку через аварійні приміщення батьки не пускають дітей до школи

У Луцьку шкільний протест, батьки не пускають на навчання майже 500 дітей школи №13. У навчальному закладі закрили старе аварійне приміщення і діти тривалий час займаються фізкультурою в підвалах або на вулиці, а обідати бігають до сусідньої будівлі.

Люди вимагають добудувати навчальний заклад, а саме спортзал, їдальню та актову залу. Але чиновники нічого робити і не збираються, а за протести взагалі погрожують батькам закрити школу. Пропонують розподілити 500 дітей по інших закладах посеред навчального року. Деталі у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, майже 500 дітей селища Головне туляться у чотирьох старих спорудах школи, якій понад 60 років. Місця мало, подекуди діти сидять під дошкою, в одному корпусі часом до шести градусів тепла.

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