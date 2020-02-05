Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

У Луцьку через аварійні приміщення батьки не пускають дітей до школи

У Луцьку шкільний протест, батьки не пускають на навчання майже 500 дітей школи №13. У навчальному закладі закрили старе аварійне приміщення і діти тривалий час займаються фізкультурою в підвалах або на вулиці, а обідати бігають до сусідньої будівлі.

Люди вимагають добудувати навчальний заклад, а саме спортзал, їдальню та актову залу. Але чиновники нічого робити і не збираються, а за протести взагалі погрожують батькам закрити школу. Пропонують розподілити 500 дітей по інших закладах посеред навчального року. Деталі у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, майже 500 дітей селища Головне туляться у чотирьох старих спорудах школи, якій понад 60 років. Місця мало, подекуди діти сидять під дошкою, в одному корпусі часом до шести градусів тепла.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Луцьку чоловіки в балаклавах розтрощили ринок під замком Любарта
Весняні канікули 2020 в Україні – дата
Український учитель у Китаї — про освіту, школярів, світогляд та вірус
Карантин у Києві: одну школу закрили, ще у восьми частково зупинили навчання
Страшно провалитися в дірку. На Волині школярі ходять у туалет на вулиці
З учня 10 грн: у Тернополі вчителі збирали гроші на освячення ліцею – ЗМІ
У Луцьку мати забула немовля на морозі та пішла розважатися
У Києві троє школярів потрапили до лікарні через отруєння електронними сигаретами

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка