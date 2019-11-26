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В Луцке тысячи человек остались без тепла из-за сбоя в системе

В Луцке жители 10 многоэтажек спального района с пятницы без тепла. Люди согреваются в квартирах, кто как может. Ведь в комнатах иногда около 12 градусов тепла.

Лучане жалуются на горячую линию, но пока безрезультатно. Коммунальщики и тепловики кивают друг на друга. Говорят, в отопительный сезон вошли без проблем, но только увеличили мощность, система дала сбой.

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Ликвидировать аварию обещают в ближайшее время, но вот когда в домах сотен жителей города снова будет тепло – не говорят.

К слову, в 45-тысячный Светловодск Кировоградской области сих пор не подали тепло.

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